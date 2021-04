Matteo Pessina verso il forfait per la gara di domenica contro la Juventus. Il trequartista dell'Atalanta, secondo quanto riporta L'Eco di Bergamo, è alle prese con il Covid e con una quarantena che potrebbe finire sabato se il giocatore dovesse risultare negativo ai due tamponi. Difficilmente però farebbe in tempo a tornare in forma per la gara che si giocherà appena 24h dopo, così Gasperini perde un altro giocatore chiave per il suo gioco, oltre a Hateboer infortunato e Romero squalificato.