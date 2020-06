Il prossimo mercato inizia ad avvicinarsi e le squadre scaldano i motori in vista di una finestra di mercato alquanto insolita. Il nome di moda è quello dei Pedro del Chelsea. Non solo Roma e Juventus in corsa per Pedro. Sull'esterno offensivo del Chelsea, in scadenza di contratto coi Blues, c'è anche l'Inter: lo scrive todofichajes.com, con Antonio Conte che ha richiesto alla dirigenza nerazzurro lo spagnolo, già allenato a Londra. Un'occasione di mercato che trova molti club interessati proprio in Italia. Dopo l'esperienza in Spagna e in Inghilterra, futuro in Italia per Pedro?