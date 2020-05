Non c'è solo il River Plate come prossima possibile destinazione di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino tornerebbe volentieri nel club che l'ha lanciato ma secondo Tuttosport c'è anche l'MLS che guarda con interesse al Pipita. Una destinazione può essere quella dei Los Angeles Galaxy anche se sia i club argentini che i club americani avrebbero problemi sia a pagare gli oltre 7 milioni all'anno d'ingaggio dell'attaccante argentino nonché i 18 milioni richiesti dalla Juve per il suo cartellino.