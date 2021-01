Non solo Bryan Reynolds. Chiuso il colpo per il 19enne terzino di Dallas, rivelazione dell’ultima Mls, la Juve può pensare a nuovi obiettivi. Affari sulla stessa scia. Ecco perché nel mirino in Mls ci sono anche Araujo (LA Galaxy) e il giovanissimo Clark (New Yorl RB). Come sottolinea Tuttosport, Bryan Reynolds è il secondo americano della storia della Juventus dopo Weston McKennie acquistato in estate dallo Schalke 04 e già entrato nel cuore dei tifosi, ma non è un caso. E non lo è nemmeno che la Juventus guardi ai talenti stelle e strisce, perché la scuola americana e il mercato americano sono in grande crescita. Anche per questioni di marketing.