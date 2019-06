Paul Pogba è reduce da una stagione disastrosa. Fischi e contestazioni hanno accompagnato la sua ultima partita con il Manchester United ed il centrocampista francese non vede l’ora di salutare i Red Devils. Resta complicato accontentare le richieste del club inglese che chiede almeno 100 milioni di euro per il proprio gioiello. Sulle sue tracce ci cono Juventus e Real Madrid. I bianconeri vogliono sfruttare il desiderio di rivalsa e gli ottimi ricordi dell’avventura a Torino, ma i Blancos sembrano in leggero vantaggio. Attenzione al terzo incomodo: infatti, secondo fonti spagnole, sembra essersi inserito nella corsa a Pogba anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros cercano un colpaccio importante per far dimenticare la partenza di Antoine Griezmann.