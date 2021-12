Marco Re e Stefano Bertola, ex dirigenti della Juventus, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti sul caso plusvalenze. Ma non solo loro. Come scrive la Gazzetta: "Gli altri indagati, il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, il responsabile dell’area sportiva Stefano Cerrato, attuale Chief Financial Officier, e l’ex capo dell’area sportiva Fabio Paratici, ora al Tottenham, non hanno ancora ricevuto l’invito a comparire (e non è detto che la procura avesse intenzione di chiamarli)".