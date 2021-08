Massimiliano Allegri ha stupito ancora. Nell'ultima amichevole contro il Monza,. Come un mago che tira fuori il coniglio dal cilindro. Che sia un messaggio alla società, come a dire 'mi serve subito un giocatore in quel ruolo'? Possibile. Locatelli e Pjanic non aspettano altro. Intanto però Max lì in mezzo ci ha piazzato il gallese, ha fatto le prove generali della Juve che sarà e ne ha tirata fuori un'altra delle sue.- Perché Allegri è un allenatore che prende, sposta, sperimenta, stravolge. E alla fine vince. Il primo giocatore al quale ha svoltato la carriera nella prima gestione alla Juve è stato il, come racconta il Corriere dello Sport: l'aveva schierato trequartista nel 4-3-1-2 contro l'Olympiacos in Champions League. Era il 2014, ma tre anni dopo tocca a: sei un attaccante? Bene, con me farai il terzino. Detto, fatto. Marione si toglie le vesti del centravanti e fa lo stesso lavoro di Samuel Eto'o nell'Inter del Triplete. Su e giù per la fascia, come se non ci fosse un domani. L'esperimento funziona, e Mandzukic, in quel 4-2-3-1 di Max, diventa insostituibile fino alla finale di Champions di Cardiff. Quel giorno c'era anche, che da terzino era diventato un esterno offensivo sulla fascia destra.- E ancora; Juan Cuadrado. La duttilità in persona. Il colombiano può giocare ovunque, ma per davvero. Oggi per tutti è un terzino,(Inter-Juve, 2018: lì la prima volta). Lui che lo fece diventare anche esterno destro offensivo in un tridente d'attacco e addirittura lo provò mezz'ala. Ed? Ve lo ricordate? Centrocampista naturale, Allegri lo sposta qualche metro più indietro in una delle partite più importanti: la rimonta contro l'Atletico Madrid con Ronaldo in copertina. Emre Can fa una gran partita da difensore nel 3-4-3 di Max. Con ringraziamenti da parte del Dortmund e del ct della Germania Low.