Wojciechsta recuperando e tutto secondo i tempi. Dopo l'infortunio e le assenze contro Bologna ed Empoli, infatti, il portiere prosegue secondo tabella di marcia e si prepara al rientro dopo la sosta, contro la Lazio. Nel frattempo ha risposto alla convocazione di Fernando Santos, con lo staff della Polonia ha valutato le sue condizioni e concordato con il portiere di confermarlo in ritiro per poi decidere strada facendo se farlo giocare già in Nazionale o se attendere ancora. Preoccupazioni in vista non ce ne sono.– Intanto, alla Continassa si ragiona su tutta una serie di rinnovi di contratto per rendere sempre più sostenibile la rosa bianconera. E così in programma ci sono nuovi dialoghi anche con l'entourage dello stesso Szczesny, il cui contratto è stato prolungato di una stagione appena qualche mese fa. Scadenza fissata al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico scattato, ma alle stesse condizioni economiche: più di 7 milioni netti a stagione.