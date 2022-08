Si fa presto a dire, e in questi giorni forse si fa pure giusto. Però un'estate intera a leggere "" implica altre riflessioni, ragionamenti comunque differenti.Solo Rabiot ha bloccato il calciomercato bianconero? No, sarebbe ingiusto e ingeneroso. E' stata prassi più o meno comune di diversi giocatori, tutti fondamentalmente in uscita, che però un'uscita non l'hanno trovata. A seconda dei momenti del mercato, questi nomi sono stati vicini all'addio. E ognuno avrebbe sbloccato altri colpi. Tipo Milenkovic. O anche un terzino a sinistra. O comunque un centrocampista.