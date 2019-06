Il mercato in entrata della Juventus inizia a prendere forma. Aaron Ramsey è il primo volto della campagna di rafforzamento operata da Fabio Paratici. Ora potrebbero seguirlo molti altri giocatori. Il primo a fargli compagnia è un altro arrivato a parametro zero: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è pronto a firmare con la Vecchia Signora e a rilanciarsi dopo una stagione vissuta da separato in casa con il Paris Saint-Germain. E poi toccherà anche a Luca Pellegrini, in arrivo dalla Roma. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare nuove ufficialità in casa Juve.



ESPERIENZA – Un annuncio destinato a dividere il popolo bianconero riguarda il ritorno di Gianluigi Buffon. Il portiere italiano è reduce da una stagione poco esaltante con il PSG e, come Rabiot, cerca un immediato riscatto. Conosce bene la Juve che è stata la sua casa per sedici stagioni. Gigi dovrebbe firmare un contratto di un anno di 1,5 milioni più bonus.



RIVELAZIONE – Potrebbe anche essere la settimana buona per l'arrivo di Hamed Traorè. Il mediano lascerà l'Empoli dopo due stagioni eccezionali dal punto di vista del rendimento personale. La Vecchia Signora attende il ragazzo classe 2000, che verosimilmente verrà girato in prestito altrove per fare esperienza.



TALENTI – Dovrebbero essere confermati gli arrivi di Merih Demiral e Cristian Romero. Il primo è un profilo particolarmente gradito da Maurizio Sarri, al punto che il tecnico ha deciso di visionarlo prima di optare per un'eventuale cessione in prestito. Discorso diverso per l'ex Genoa, che potrebbe essere girato altrove per fare esperienza prima di rientrare tra i ranghi bianconeri.