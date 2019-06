Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, Leonardo Bonucci è stato sondato non solo dal Psg ma anche dal Manchester City e da una squadra americana, con base a New York. I bianconeri non hanno intenzione, al momento, di cedere il difensore rientrato alla base appena la scorsa estate dopo una stagione passata al Milan. Secondo altre indiscrezioni Sarri avrebbe chiamato di persona Bonucci per confermargli la fiducia e la sua volontà di farlo restare a Torino.