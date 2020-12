di Nicola Balice

C'è Paul Pogba in cima alla lista dei desideri della Juve già per gennaio. Comunque un grande centrocampista, con Rodrigo De Paul attualmente principale alternativa. E poi una prima punta che possa completare il reparto, già pronto e che sappia non sconvolgere gli equilibri: da Memphis Depay ad Arek Milik passando per Olivier Giroud e Fernando Llorente, i profili da valutare non mancano. In tutto questo bisogna snellire monte ingaggi e organico. Ma il lavoro di Fabio Paratici e Federico Cherubini non si ferma solo alla Juve di oggi, per quanto sia un'urgenza questa volta il mercato di gennaio. Restano tanti e forti anche i giovani nel mirino per il futuro, alla ricerca di un nuovo Pogba inteso come baby talento strappato alla concorrenza e poi diventato grandissimo in casa.



Scopri in gallery i giovani che negli ultimi mesi hanno attirato le principali attenzioni della dirigenza bianconera: undici talenti da conquistare con undici battaglie di mercato internazionale