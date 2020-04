1









C'è Paul Pogba al centro dei sogni di mercato della Juve, ma non solo. Un altro centrocampista, infatti, ha attratto le attenzioni bianconere: Eduardo Camavinga. Su di lui Juve e Real Madrid, come riporta L'Equipe, con i blancos particolarmente interssati al giovanissimo del Rennes. Entrambe starebbero pensando al doppio colpo, ma le cifre sono già molto elevate: 50 milioni di euro solo per Camavinga. Poi l'esborso per il Polpo.