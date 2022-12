Non solo i rientri di Paul Pogba, Federico Chiesa e Angel Di Maria, a Juventus alla ripresa potrà contare di nuovo anche su SamuelLui, la freccia classe 2003, che per un piccolo spezzone di questo inizio stagione si è preso la scena, diventando un fattore preziosissimo per Massimiliano Allegri. Era il momento più complesso per la Juventus, a fine ottobre, con pochi giocatori a disposizione, tanti giovani in campo e le tante difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri.Il suo mix di forza e tecnica, gli strappi e la voglia, ma anche la brillantezza nel saltare l'uomo hanno convinto tutti. Empoli, Benfica e infine Lecce, con l'ultimo assist per Nicolò Fagioli prima dell'infortunio con il brutto fallo di Di Francesco. Imprendibile, come vuole tornare ad essere.Sì, perché in questi mesi - ancora prima del convincente esordio - ha mostrato tutte le sue caratteristiche e le sue doti, diventate preziose per la prima squadra. Ingaggiato giovanissimo a parametro zero dal Chelsea, ora è destinato al salto in pianta stabile con i grandi. Entrerà nelle rotazioni non appena sarà al meglio, perché la Juve punta su di lui e lo dimostra l'accordo per il rinnovo triennale appena trovato, per cui si attende praticamente solo l’ufficialità e che metterà fine alle pressioni di club come Lipsia, Eintracht Francoforte e Brighton che lo vorrebbero subito.