di Nicola Balice

In avanti dipende tutto da tre fattori, in rigoroso ordine d'importanza: come terminerà la questione rinnovo di contratto con Paulo Dybala, come si concluderà la trattativa al ribasso con l'Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata, cosa verrà deciso a metà del prestito sul fronte Moise Kean. L'attacco potrebbe quindi essere rivoluzionato attorno a Dusan Vlahovic o restare quasi così com'è ora. In difesa invece tutto ruota attorno al futuro di Matthijs de Ligt e in seconda battuta alla decisione di Giorgio Chiellini (legata a doppio filo con la qualificazione al Mondiale dell'Italia), per quanto la Juve stia già lavorando su profili di prospettiva per il ruolo di terzino. È però a centrocampo che la dirigenza bianconera sa benissimo di dover intervenire con forza e urgenza, indipendentemente da tutto. L'arrivo di Denis Zakaria non basta se non a colmare il vuoto lasciato da Rodrigo Bentancur. Al di là delle cessioni, che ci saranno, almeno un grande colpo è quello che serve al reparto nevralgico bianconero. Ed è su grandi nomi che infatti la Juve sta già lavorando, c'è Paul Pogba ma non è il solo. Scopri tutto in gallery