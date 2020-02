Non c'è solo il nome di Paul Pogba sul menu di Juve e Mino Raiola. L'agente ha ammesso che Paul tornerebbe volentieri in bianconero ma è un'opzione, questa, che dovrà essere valutata dopo l'Europeo. Secondo Tuttosport c'è un altro nome della sua scuderia che l'agente vorrebbe portare a Torino. Si tratta di Ryan Gravenberch, centrocampista di 17 anni dell'Ajax che per caratteristiche ricorda molto proprio Paul. Juve e Raiola sono già al lavoro per l'estate e oltre a Pogba c'è un altro talento in lista.