Su Miralem Pjanic ne abbiamo dette, sentite e scritte di cotte e di crude durante l'avvicinamento a Juventus-Barcellona, in programma alle 21 all'Allianz Stadium. E non potrebbe essere altrimenti, dato che il centrocampista bosniaco ha giocato 4 anni nella Juve prima di trasferirsi in blaugrana quest'estate nell'operazione che ha portato Arthur a Torino. Ma stasera la squadra di Pirlo si ritroverà di fronte un altro ex: il portiere brasiliano Neto, tra i pali del Barça al posto dell'infortunato Ter Stegen. Neto è stato il secondo di Buffon per due stagioni, dal 2015 al 2017.