Non c'è solonel mirino del Barcellona che tratta alcuni scambi con la Juventus. Il bosniaco può finire in un'operazione di mercato con Arthur che però ha già detto che la sua priorità sarebbe restare al Nou Camp : ​"Ci sono sempre speculazioni di mercato sul mio conto, ma ho le idee chiare. L'unica opzione che mi interessa è quella di rimanere al Barcellona. L'interesse di grandi club (Juve e Inter, ndr.) fa sempre piacere ed è un segnale positivo, ma penso solo a giocare qui per molti anni. Il Barça è dove ho sempre desiderato giocare e voglio essere balugrana ancora per molto tempo”, le sue parole. Secondo ESPN il Barcellona ha chiesto informazioni anche su Bentancur e De Ligt.