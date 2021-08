La trattativa per Locatelli che accenna a non sbloccarsi e la volontà del Barcellona di non contribuire all'ingaggio di Miralem Pjanic, sta facendo cambiare orizzonti di mercato alla Juventus: lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i dirigenti bianconeri sarebbero interessati anche al centrocampista del Chelsea. Ex Napoli e Milan, il francese conosce bene il campionato italiano e nei mesi scorsi è stato vicino alla Fiorentina su richiesta di Gattuso.