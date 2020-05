Pjanic a Barcellona e Arthur alla Juventus. E' questo lo scenario che si prefigura sull'asse Barcellona-Torino con bianconeri e blaugrana che in queste ore sono in costante contatto per discutere anche di altri scambi. Secondo quanto riporta Il Corriere Torino l'idea delle due società è quella di impostare un maxi-scambio da 150 milioni di euro, cifra nella quale sono incluse anche le valutazioni dei due centrocampisti che al momento sono sulla cresta dell'onda.Quella di Pjanic sarebbe una contropartita a metà tra le richieste del Barça (Bentancur e De Ligt) e quelle della Juve (Rugani e Bernardeschi), dal quartier generale del Nou Camp è arrivato il via libera per trattare con il brasiliano che però ha dichiarato che la permanenza al Barcellona resta la sua priorità che in questa stagione avrà diverse voci in perdita, prima tra tutti quelle del botteghino. L'asse Torino-Barcellona è quindi più caldo che mai. Sul piatto affari da 150 milioni di euro.