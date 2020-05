1









Partner in affari. Così si potrebbero definire Juventus e Barcellona sul mercato, sempre disposte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere i reciproci interessi come è avvenuto a gennaio con lo scambio tra Metheus Pereira e Marques. Lo scambio che sta tenendo banco in questo momento è quello tra Pjanic e Arthur, ma non sarebbe il solo. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, le parti starebbero lavorando ad un altro scambio, quello tra Mattia De Sciglio e Jean Clair Todibo, difensore francese attualmente in prestito con diritto di riscatto e controriscatto allo Schalke 04.