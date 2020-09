Andrea Pirlo era certamente l'uomo più atteso a Coverciano: non capita poi tanto spesso che l'attuale allenatore della Juventus debba ancora sostenere l'esame per il patentino. Presente negli uffici della FIGC anche due ex Juve come Morgan De Sanctis (attuale direttore sportivo della Roma) e Paolo Montero. Ecco l'elenco degli allievi ammessi all'esame finale: Francesco Antonioli, Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Morgan De Sanctis, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Vincenzo Italiano, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Roberto Muzzi, Angelo Palombo, Patrizia Panico, Andrea Pirlo, Daniele Russo, Manuela Tesse ed Emanuele Troise.