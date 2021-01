Paratici with Dybala and De Paul pic.twitter.com/TvlzFw9bh1 — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) January 4, 2021

Il gol allo scadere contro l'Udinese gli restituisce il sorriso in una partita comunque ben giocata, ma senza quei suoi determinanti guizzi. Insomma: generoso sì, ma non al 100%. Deve giocare per ritrovare condizione e per inserirsi come Pirlo vorrebbe, e da questo punto vista l'assenza di Morata può aiutarlo, anche se è necessario farlo in fretta.Il gol è la medicina migliore per la sua salute, mentale prima ancora che fisica, il gol gli restituisce la serenità necessaria per affrontare il Milan prima, e poi tutte le altre che verranno.Fiducia: voluta, necessaria, essenziale. Fiducia ribadita anche daAl tavolo quando si parlerà faccia a faccia di rinnovo saranno loro i protagonisti e dopo i molti confronti, anche duri, un abbraccio non può che aiutare le parti. O quantomeno distendere gli animi. E ora tocca solo a Dybala.E, restando in tema mercato, non è sfuggito ai più il terzo soggetto presente nello scatto, protagonista involontario: Rodrigo De Paul. Nome caldo del calciomercato bianconero è finito al centro dell'abbraccio probabilmente per un precedente colloquio con il grande amico Paulo, ma tant'è.