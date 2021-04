1









La panchina di Andrea Pirlo traballa sempre di più. L'allenatore della Juventus è in bilico e il suo futuro dipenderà molto dalla qualificazione o meno alla prossima Champions. Ma non è l'unico a rischiare, secondo La Gazzetta dello Sport. Il prossimo mese infatti sarà decisivo anche per le posizioni di Pavel Nedved, Fabio Paratici e alcuni giocatori ancora da valutare: il vicepresidente e l'uomo mercato bianconero potrebbero rientrare in quella che si prospetta essere a tutti gli effetti una vera e propria rivoluzione.