Dopo il ko nel Clasico continuano le brutte notizie in casa Barcellona. Koeman infatti non avrà a disposizione Philippe Coutinho per la gara di mercoledì con la Juventus: il brasiliano ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, come conferma un comunicato ufficiale sul sito del Barcellona. Non solo Coutinho però, perché il Barça dovrà fare a meno anche di Gerard Piqueé, squalificato per la gara con i bianconeri dopo l'espulsione contro il Ferencvaros.



