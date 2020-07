Non solo il Piemonte Calcio. Aveva fatto sorridere e discutere la notizia dello scorso anno, quando Pes annunciava il proprio accordo esclusivo con la Juventus, lasciando a Fifa la possibilità di scegliere il nome del club bianconero sul proprio videogioco, diventato Piemonte Calcio. Ora, però, stessa sorte è toccata a Milan e Inter, che hanno invece lasciato Pes per Fifa e Konami senza le licenze di Inter e Milan dovrà reinventarsi i nomi. Quali saranno? Ecco il comunicato.



MILAN - “Il nostro accordo di licenza con l’AC Milan scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione di eFootball PES 2021. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con MILANO RN, club originale di PES che presenta giocatori con nomi reali”.



INTER - “Il nostro accordo di licenza con l’FC Internazionale Milano scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione PES 2021 di eFootball. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con la Lombardia NA, un club originali PES che presenta giocatori con nomi reali”.