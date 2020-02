La Juventus cerca rinforzi a sinistra per l'estate, perché Alex Sandro è chiamato spesso a fare gli straordinari nel corso di questa stagione, pesando spesso sulle sue prestazioni. Un fattore di cui tenere conto a cui Paratici vuole mettere una pezza. Tre sono i nomi nel mirino dei bianconeri: uno è già di proprietà, Luca Pellegrini, e verrà valutato l'inserimento in rosa a fine stagione dopo i mesi in prestito a Cagliari; gli altri due sono Emerson Palmieri del Chelsea e Alex Telles del Porto. Tutti in lizza per una maglia.