Non c'è solo l’arrivo di Leandro Paredes in ballo, ma anche diverse cessioni, necessarie per far quadrare i conti, e non è sbagliato nemmeno attendersi qualche altro colpo in entrata. Lo ha confermato anche Maurizio Arrivabene prima di Juventus-Roma, dettando parte dell'agenda fittissima di questi giorni. Come riporta il Corriere dello Sport, il lavoro di Lisandro Pirosanto come intermediario prosegue a oltranza, intesa totale col giocatore, si continuano a limare i dettagli necessari per trovare le condizioni che possano trasformare il diritto in obbligo di riscatto, al Psg complessivamente andranno circa 15 milioni. E sul fronte dei terzini sinistri, gli occhi restano aperti su possibili occasioni. Quali? I nomi di Renan Lodi e Reguilon restano, seppur complessi, e spunta quello di Bernat dal Psg, come occasione in prestito.- In uscita resta soprattutto il nodo Arthur da sciogliere, la speranza è trovare una sistemazione last minute, pur difficile. Come ricorda anche la Gazzetta è fuori dal progetto, ma è complicato da piazzare, anche in prestito, per via del suo ingaggio faraonico, a meno che la Juve non decida di sobbarcarsi gran parte dei suoi emolumenti pure dopo la partenza. Ci aveva provato il Valencia, salvo poi ritirarsi. Sembrano più concrete le chance di veder partire in prestito Nicolò Rovella (il Monza non molla) e Nicolò Fagioli. Anche Denis Zakaria non è ancora sicuro della permanenza, ma l’entourage dello svizzero ha spiegato più volte l’intenzione sia quella di restare. E la Juve resta vigile anche sulla situazione McKennie, ma servirebbe un'offerta irrinunciabile.