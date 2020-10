Stiamo vivendo un periodo decisivo per il futuro di Fabio Paratici alla Juventus. Il Chief Football Officer della Juventus viene accostato con insistenza alla Roma, dove la nuova proprietà cerca un profilo come il suo, sfruttando anche l'amicizia con l'ad giallorosso Guido Fienga e con l'agente Gabriele Giuffrida, vicino al club della capitale. Ma altri rumors sostengono che la Roma stia vagliando soprattutto altri profili più internazionali: il tedesco Ralf Rangnick, reduce dal mancato passaggio al Milan, oppure Luis Campos, che nel caso verrebbe assunto come consulente e potrebbe indicare per il ruolo di ds un uomo di sua fiducia come Michael Emenalo.