Corto muso in offside. E la Juve non vince a Udine la prima di campionato. Possiamo dire deludendo, a prescindere dai pasticci di Szczesny? O ci bastano due fatterelli in croce, la dormita friulana del terzo minuto e la ripartenza di Cuadrado, per assolvere completamente il primo tempo dei bianconeri? Beato Guidolin che va in brodo di giuggiole per un contropiede ben congegnato o per un pallone sparato in tribuna al momento giusto. Suvvia, ci aspettiamo di più, anche dal calcio ‘semplice’ di Allegri, a cui comunque non possiamo e non dobbiamo chiedere di lanciare razzi sulla luna. Certamente qualcosa non ha funzionato nella gestione del 2-0. Nel piano gara, nel cambio di sistema, nel tempismo di certe sostituzioni. Il Conte Max è arrugginito? O questo gruppo non è ancora in grado di metabolizzare le sue famose ‘letture’ a partita in corso? La verità probabilmente sta nel mezzo.