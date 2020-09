3









Non solo Edin Dzeko, non solo Moise Kean. Gli obiettivi della Juve non si esauriscono al suo futuro numero 9 e nemmeno al vice centravanti, ma proseguono e sono piuttosto chiari. La Juve cerca anche un esterno e vorrebbe regalare a Pirlo la miglior soluzione possibile per il suo 3-4-1-2. Se per l'attacco, capitolo Luis Suarez a parte, sono stati fatti già anche i nomi di chi potrebbe interessare qualora non si concretizzasse il ritorno di Kean - Myron Boadu (Az Alkmaar) e Gianluca Scamacca (Sassuolo), entrambi di Mino Raiola - il discorso per la fascia è ben diverso.



I NOMI - Le corsie laterali sono abbastanza ricche, ma l'intenzione della Juve è comunque quella di ingaggiare un’ala, come eventuale sostituto di Douglas Costa nel mirino del Manchester United e non solo. Come riporta Tuttosport, tramite intermediari, la Juventus insiste per Federico Chiesa e ha fatto un sondaggio per Yannick Ferreira Carrasco dell'Atletico Madrid. Occhio però a Stephan El Shaarawy, che vuole tornare in Italia dopo l'esperienza allo Shanghai Shenhua.