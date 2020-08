Oggi il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved compie 48 anni. Ma oggi per la Juventus è stata una giornata campale per gli auguri social. Altri 3 personaggi in vario modo legati ai colori bianconeri hanno festeggiato oggi il loro compleanno: Vladimir Jugovic, che realizzò il rigore decisivo nella finale di Champions League contro l'Ajax, compie 51; Paulo Sousa, che quella Champions la vinse pure lui in mezzo al campo, ne compie 50; infine Simone Pepe, uno dei protagonisti del primo ciclo scudettato della Juve a inizio decennio, oggi ne fa 37.