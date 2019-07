Dani Ceballos, dopo tante dichiarazioni controverse, è pronto a lasciare il Real Madrid in questa caldissima estate di mercato. Non è diretto, però, in Serie A, dove lo seguono la Juventus e, soprattutto, il Milan. Secondo quanto riportato da As in Spagna, infatti, il talentuoso centrocampista dei Blancos avrebbe trovare l'accordo con il Tottenham per il trasferimento in Premier League. Dopo l'arrivo di Tanguy Ndombele, il centrocampo degli Spurs può ottenere un nuovo importante rinforzo.