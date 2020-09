Non solo Morata. Sistemato il capitolo numero 9, la Juventus insiste per il suo vice e il primo nome resta quello Moise Kean. Mino Raiola, l’agente del giocatore, sta mediando con l’Everton, che vorrebbe una cessione a titolo definitivo, mentre la Juventus spera in un prestito con diritto di riscatto. Giovane, forte e di prospettiva, il club bianconero vorrebbe ritrovarlo e portarlo a casa, anche perché non occuperebbe nemmeno posti in lista Champions. "Dovesse sfumare Kean - scrive Tuttosport - non è escluso un cambio di rotta per un ex più esperto (35 anni), ma solamente se in saldo: Fernando Llorente. L’attaccante in uscita dal Napoli potrebbe anche ritrovare Carlo Ancelotti all’Everton e in quel caso aumenterebbero le chance di rivedere Kean alla Juventus".