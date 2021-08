Giorgio Chiellini, rinnovando il contratto di due anni con la Juventus, non ha solo messo nel mirino altri trofei nel club bianconero e la partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022, ma anche alcuni traguardi individuali con la Juve, come la "maggiore età" della sua esperienza juventina, poiché arriverà a 18 anni con questa squadra. A illustrarceli tutti ci pensa la Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "A Chiellini basteranno 17 presenze per agganciare Gaetano Scirea al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei più presenti in bianconero. Davanti, irraggiungibili, ci sono sempre Alex Del Piero e Gigi Buffon, ma la compagnia e magari il sorpasso su uno come il leggendario libero non può che riempire d’orgoglio. Chiuderà anche un quinquennio da capitano, con la fascia indossata nel 2018. Altro traguardo possibile: nel secondo anno di contratto può diventare il giocatore di movimento più 'longevo' ad indossare la maglia della Juve, superando Ciro Ferrara (38 anni, 3 mesi, 4 giorni)".

GIORGIO CONTRO GIGI - "Buffon, recordman di scudetti, è superabile: ne ha 10, Chiello è a 9, con Bonucci, compagnia sempre gradita. Gigi ha 21 trofei complessivi con la Juve, Giorgio insegue a 19. Certo, per pensare di agguantarlo servirà non solo tornare in campo, ma anche a dominare in patria. In Europa, invece, questo rinnovo concede almeno un altro assalto alla coppa che a Chiellini e alla Juve è sempre sfuggita..."