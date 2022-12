Lainizia a guardarsi attorno per il mercato di gennaio. Massimilianovorrebbe bussare alla porta deldi una vecchia conoscenza del campionato italiano come RobertoL'obiettivo di Max sarebbe il centrocampista che si è appena laureato campione del Mondo con l'Argentina Alexis. Era il gennaio 2020 quando il giocatore, classe 1998, si trasferiva dall'all'Europa, dove il Brighton era pronto ad accoglierlo. Poi i consigli di. L'Apache infatti, sosteneva che per crescere non ci fosse niente di meglio della Premier League. Pensiero differente quello di Zarate, che lo spingeva verso la Serie A.- Già, la Serie A dove ora potrebbe approdare. Massimiliano Allegri lo desidera, la Juventus è pronta ad accoglierlo. Un giocatore che può essere molto importante nel gioco bianconero,. In grado di inserirsi ereti importanti. Arrivato aida seconda linea è ben presto diventato titolare in quel Argentina campione del mondo e la rete alla Polonia è solo la ciliegina sulla torta. In conclusione, Tevez o Zarate? Se approdasse in bianconero (la Juve ha già effettuato un primo sondaggio), avrebbe seguito i consigli di entrambi e farebbe sorridere Massimiliano Allegri.