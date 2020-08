1









Tra Arek Milik e Raul Jimenez c’è un terzo incomodo che resite nel casting per il prossimo numero 9 della Juventus. Gioca in premier League come il messicano, è francese e segna per l’Arsenal. Si tratta di Alexandre Lacazette: stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club bianconero ci starebbe lavorando da giorni, parallelamente alle altre due piste. Perché se da un parte ci vuole una magia di Jorge Mendes per orchestrare l’operazione Raul Jimenez, dall’altra l’affare Milik si è incagliato sulla contropartita tecnica, perché Bernardeschi non è convinto di lasciare Torino ed in più ha ceduto i diritti d’immagine alla Roc Nation di Jay-Z, questione che sta tanto a cuore al Napoli di De Laurentiis.



IL PUNTO PER LACAZETTE - Dunque spazio a Lacazette, con cui non sembra un problema trovare un accordo in quanto l’idea dell’approdo in bianconero è nata proprio dell’entourage del francese. Inoltre, anche l’Arsenal ha aperto alla sua cessione – con Arteta che sente in pugno il rinnovo di Aubameyang, nonostante le sue richieste esorbitanti – così la trattativa tra i club è partita. Il costo del cartellino non è proibitivo, ma ce la volontà da parte dei londinesi di mettere al vaglio alcune contropartite. L’arrivo di Willian potrebbe raffreddare le piste che portano a Douglas Costa e Bernardeschi, più probabile che la Juve provi ad inserire Rugani o Romero. Lavori in corso, ma nelle idee di Pirlo c’è quell’attaccante di movimento che crei spazi per Ronaldo e Dybala. E Lacazzette è alla pari degli altri due obiettivi, tra qualità e condizioni economiche.