A caccia di un bomber. La Juve prosegue la sua ricerca sul mercato, volta a trovare quello che nelle intenzioni sarà il sostituto di Gonzalo Higuain (qualora si riuscisse a cedere il Pipita). Cambia l’allenatore, ma non la punta preferita: c’è sempre Arkadiusz Milik, secondo Tuttosport, come primo nome sul taccuino degli uomini mercato bianconeri. Il polacco del Napoli ha già dato l’ok di massima al trasferimento, ma serve ancora un’offerta che faccia vacillare De Laurentiis, che alla Juve non vuole fare sconti.





Nel discorso entra allora anche la Roma, che pure ha scelto Milik come erede di Dzeko. Qualora la nuova proprietà riuscisse a convincere il polacco, la Juve dirotterebbe le sue attenzioni proprio su Dzeko, meno giovane rispetto a Milik ma perfetto per esaltare le caratteristiche di Ronaldo. Questi i primi due nomi, ma Paratici lavora con un ventaglio molto più ampio. Scopri nella gallery tutti gli attaccanti seguiti dalla Juve!