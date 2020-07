2









Dagli studi di 7 gold, ecco un nuovo scenario di mercato per la Juve: "I bianconeri, oltre a Milik, potrebbero prendere un altro calciatore da De Laurentiis. Allan è in uscita dal Napoli, potrebbe andare alla Juventus. La dirigenza della Vecchia Signora, avendo per le speranze di arrivare a Paul Pogba, ha messo nel mirino il brasiliano. Attenzione però: Allan non sarebbe un rincalzo. La dirigenza della Juventus considera il centrocampista ora al Napoli un rinforzo di assoluta qualità".