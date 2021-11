Come annunciato nel post partita di Juventus-Fiorentina, il canale ufficiale bianconero sarà disponibile prossimamente anche sull'emittente che possiede i diritti della Serie A per il prossimo triennio, come succede già per Milan e Inter, i cui canali sono presenti nell’offerta della piattaforma di sport in streaming.Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le trasmissioni del canale bianconero su DAZN prenderanno il via a partire dal 10 novembre. Anche in questo caso i contenuti faranno parte dell’offerta DAZN e non servirà pagare costi aggiuntivi.