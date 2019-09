Secondo Football Insider, il Tottenham potrebbe liberare al termine della stagione il difensore classe '87 Jan Vertonghen a zero. Mauricio Pochettino non è convinto del rendimento del belga e accetterebbe di perderlo a parametro zero, offrendo un'occasione importante a Inter e Juve, da tempo sulle sue tracce. Non solo Meunier, Eriksen e Willian sulla lista di Paratici.