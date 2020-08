Dopo l'interessamento per Vidal e le voci di un possibile arrivo di Messi, l'Inter continua a guardare in casa Barcellona: piace infatti il portiere Marc André Ter Stegen. I nerazzurri sono infatti in cerca di un nuovo estremo difensore per trovare un sostituto a Samir Handanovic un po' in là cogli anni. Secondo Espn l'Inter ha già preso contatto con l'entourage del giocatore, ma deve battere la concorrenza del Chelsea, che sfrutta il suo consulente Petr Cech, ex portiere. Ter Stegen si trova bene al Barça ma con i recenti problemi in casa blaugrana nulla è scontato.