Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos. Poi? Ah sì, Leo Messi, in arrivo. Estate da sogno per il Psg, che sta costruendo un dream team al quale nessuno avrebbe mai pensato si potesse arrivare. La ciliegina sulla torta in un mercato da protagonista potrebbe essere, centrocampista classe 2002 del Rennes che piaceva anche alla Juventus. I bianconeri sono convinti delle qualità del giocatore, ma a frenare i dirigenti è l'alta richiesta del club francese che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Un prezzo fuori portata per la maggior parte delle società ma non per il Psg, che secondo Foot Mercato ha già avviato i contatti.