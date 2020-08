Mentre si discute dell'interessamento della Juventus e dell'Inter per Lionel Messi, non bisogna dimenticare che in pole position per il fuoriclasse argentino in rotta col Barcellona c'è il Manchester City di Pep Guardiola, il mentore di Messi che sogna di ricongiungersi col suo campione. Ma secondo il portale spagnolo fichajes.net l'allenatore catalano sogna anche un altro acquisto per formare un tridente da sogno con Messi e Kevin De Bruyne: si tratta di Neymar, che nel caso ritroverebbe Messi dopo l'esperienza al Barça dal 2013 al 2017.