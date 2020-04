Alla fine è arrivata finalmente l’ufficialità di Blaise Matuidi. Il centrocampista francese lo aveva rivelato a febbraio in un’intervista a Le Figaro, affermando di avere un’opzione di rinnovo annuale nel contratto. Nessun dubbio sulla sua permanenza a Torino, infatti è arrivata l’ufficialità. Contestualmente al suo prolungamento di contratto, è arrivo anche quello di Marko Pjaca fino al 30 giugno 2023. L’attaccante croato della Juventus, dopo aver sfiorato l’approdo a Cagliari a gennario, è stato girato in prestito all’Anderlecht fino al termine della stagione. Per lui solo una presenza in bianconero quest’anno.