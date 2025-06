Non solo Massara, la Roma pensa ad un altro direttore sportivo: è un ex Juventus

La Roma, in attesa dei comunicati ufficiali, sta definendo proprio in queste ore l'addio di Florent Ghisolfi. Il direttore sportivo francese, infatti, è destinato a lasciare il club capitolino dopo una sola stagione all'ombra del Colosseo. La nuova Roma di Gian Piero Gasperini, infatti, prenderà forma e verrà plasmata dal lavoro di un nuovo ds.Claudio Ranieri, intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gasperini, ha confermato che sono in corso le valutazioni che porteranno alla nomina di un nuovo dirigente, destinato a ricoprire il ruolo che verrà lasciato libero dalla risoluzione del contratto di Ghisolfi.

Spunta Balzaretti

Se nelle ultime ore è emerso il nome di Frederic Massara in qualità di grande favorito per la posizione all'interno dei quadri dirigenziali giallorossi. Secondo Sky, però, la Roma starebbe pensando anche ad una possibile promozione interna.Una possibilità, come anticipato, è quella di rivedere Massara come direttore sportivo giallorosso, un ruolo già ricoperto a Roma dal dirigente ex Milan. Inoltre la Roma starebbe valutando anche la possibilità di una promozione per Federico Balzaretti, che ricopre già un ruolo nella dirigenza.