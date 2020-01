Un gol in Coppa Italia di Serie C con l'Under 23 per Kwang-Song Han, l'attaccante nordcoreano classe '98 arrivato in estate dal Cagliari. Secondo Sky Sport per il giocatore è arrivata un'offerta dal Qatar. Con la squadra di Fabio Pecchia ha totalizzato 17 partite in campionato tra le gare giocate da titolare e quelle in cui è subentrato.