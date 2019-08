Mario Mandzukic dice di no al Psg e aspetta gennaio per prendere una decisione definitiva sul suo futuro. L'attaccante croato potrebbe trasferirsi in Cina nella finestra di mercato invernale ma non è l'unico il cui trasferimento è stato posticipato di qualche mese. Proprio come lui, infatti, anche Mattia Perin e Marko Pjaca cercheranno una sistemazione nella prossima finestra di mercato. Nel loro caso, però, la motivazione è diversa. Entrambi infatti devono recuperare la miglior dagli infortuni prima di lasciare il club bianconero.