Il City Football Group, la holding fondata 12 anni or sono dallo sceicco Mansour bin Zayed, ha aggiunto al suo carnet il decimo club. Il Manchester City non è infatti l'unica società posseduta dal gruppo emiratino: fino a ieri, le altre squadre erano ​New York City (USA), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Giappone), Montevideo City Torque (Uruguay), Girona (Spagna), Sichuan Juniu (Cina), Mumbai City (India) e Lommel (Belgio). Da oggi c'è anche il Troyes, club francese che da due anni milita in Ligue 2 e sogna di tornare stabilmente in Ligue 1.