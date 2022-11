Storicamente l'asse Juve-Atalanta ha sempre portato grandi risultati. E anche se negli ultimi tempi non ci sono più stati affari in grado di mettere tutti d'accordo, il rapporto tra le due società resta ottimo sotto ogni punto di vista. Ora ci risiamo, la dirigenza bianconera ha messo nel mirino i talenti di maggiore prospettiva del club bergamasco. Non solo, per l'immediato punta tutto su uno di quei giocatori che Gian Piero Gasperini ritiene tutt'altro che imprescindibile, all'interno di quella rosa extralarge che comporta anche una difficoltà di gestione già lamentata dal tecnico: è Joakim Maehle. Quelli per il danese sono solo una piccola parte dei dialoghi tra Juve e Atalanta in ogni caso.

Scopri tutto in gallery